◇都市対抗野球決勝三菱自動車岡崎―王子（2025年9月8日東京D）三菱自動車岡崎（岡崎市）の大手晴外野手（23）が0―0の4回1死一、二塁から中前に先制適時打を放った。両先発投手が好投し序盤の3回を終え、お互い無得点。その均衡を破ったのは大手だった。相手先発左腕・樋口の前に3回まで5三振。しかし、4回に2つの四球と乱れたところで大手がチーム2安打目となる中前打を放った。中堅手・柴崎がファンブルする間に二