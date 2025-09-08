避難生活で体調が悪化して亡くなる「災害関連死」を防ぐことなどを目的に、大分県臨床検査技師会と県が協定を結びました。 臨床検査技師は、医師の指示のもと様々な検査を行い、患者の病気やけがの状態を確認する技術者です。 8日は県庁で協定の締結式が行われ、県臨床検査技師会の丸山晃二会長と 佐藤知事が協定書にサインしました。 協定では、避難所で超音波検査を行いエコノミークラス症候群のリスクを早期に発見する