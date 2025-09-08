クマなど野生動物による被害を食い止めるための“切り札”として、9月から山形市が、撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を開始した。一方、宮城・加美町では8月末から飼っていた七面鳥など13羽がクマに食べられる被害に遭っていた住宅で、侵入したクマの姿が撮影された。北海道のLEDメーカー開発…全国で約330台導入鋭くとがった牙に、真っ赤に光った目。そして威圧感たっぷりの形相で「う〜」とうなり声を上げる。野生動物撃