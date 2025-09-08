【コロンバス（米オハイオ州）共同】米国遠征中のサッカー日本代表は、無得点で引き分けたメキシコ戦から一夜明けた7日、カリフォルニア州オークランドからオハイオ州コロンバスへチャーター機で移動した。9日（日本時間10日）に同地で米国と対戦する。堂安（アイントラハト・フランクフルト）はチーム事情のため離脱した。世界ランキング17位の日本は同15位の米国と通算2勝1敗。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の