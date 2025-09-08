羽田空港で取材に応じる石川＝8日バレーボール女子の世界選手権で4位となった日本代表が8日、開催国のタイから羽田空港に帰国して取材に応じ、主将の石川（ノバラ）は「このチームでメダルを取りたかった。悔しい」と、心境を明かした。7日の3位決定戦はパリ五輪銅メダルのブラジルに2―3で惜敗。最終セットはマッチポイントを握りながら、16―18で落とした。石川は「簡単に一本が決まらず、個人としてどこを伸ばさないといけ