大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線で８月に運行トラブルが発生し、来場者ら約３万人が足止めされた問題で、大阪メトロは８日、迅速な情報発信や日本国際博覧会協会（万博協会）との情報共有などの再発防止策を発表した。運行トラブルは８月１３日午後９時半頃に発生。コスモスクエア―大阪港間の送電用レールが停電し、一時全線で運行を見合わせた。同社によると、公式ウェブサイトやアプリに