新田知事は、石破総理の辞任表明を受けてきょうの県議会で「地方の実情に耳を傾けてもらった」と振り返りました。きょう開会した県議会9月定例会の提案理由説明の中で、新田知事は、きのう辞任を表明した石破総理について触れました。新田知事は「就任以来、地方の実情に耳を傾けてもらい、能登半島地震からの復旧・復興や地域創生の推進に尽力いただいた。県民を代表して感謝申し上げます」と述べ、辞任は「大変重い決断と受け止