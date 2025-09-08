「オリオールズ２-５ドジャース」（７日、ボルティモア）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。メジャー初対決となったオリオールズの先発・菅野智之投手から初回と三回に２打席連発となる４７、４８号ホームランを放った。試合後には、トミー・エドマン内野手がインスタグラムを更新。妻のクリステンさんが第２子を妊娠していることを公表した。２３年１０月に生まれた長男、イーライ君（１）が赤ちゃん