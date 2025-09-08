職員らへのセクハラを認定され辞職した前町長が、町議選に当選しました。岐阜・岐南町の小島英雄前町長は、7日投開票の町議選で2位で当選を決め、当選証書を受け取りました。小島英雄前町長：議員として、住民のために頑張っていきたい。（Q.セクハラ問題を受け辞職した中で2位という結果だったが？）住民に信任を受けたということなので。小島氏は2024年、町の第三者委員会で「尻を触る」など複数の女性職員への少なくとも99のセ