¥×¥íÌîµå¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï9·î6Æü¤È7Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ûー¥à¤ÇÃæÆü¤È¤Î2Ï¢Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÆüËÜ°ì¤ª¤¤¤·¤¤µåÃÄ¡É¤é¤·¤¤¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢6Æü¤ÎÂè1Àï¡£1²ó¤«¤é»î¹ç¤¬Æ°¤­¤Þ¤¹¡£1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®¡£¥»¥ó¥¿ーÊý¸þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯2²ó¤Ë¤Ï¡¢ÊÒ»³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®À¾¤Î2¼ÔÏ¢Â³¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÂÇÀþ