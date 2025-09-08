待ちに待った新米の季節です。県内のスーパーでは、『こしいぶき』の新米が店頭に並び始めました。 三条市のスーパー『マルセン』。7日から新米『こしいぶき』を販売しています。 その売れ行きはー ■マルセン 太田雅悠専務 「去年は、入荷した当初100袋とか用意して即日完売だった。今年は20袋の制限がかかっていて20袋仕入れてみたが、今年はまだ初日は1袋しか売れていなくて。」 猛暑