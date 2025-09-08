災害時の避難所としても活用される小中学校の体育館に空調設備がない問題です。鹿児島市は2033年度まで毎年10校程度ずつ空調を整備する方針を明らかにしました。鹿児島市は今議会に提出した補正予算案に、中郡小や谷山小など10校の体育館に空調を整備する費用を計上しています。国の交付金を活用して2分の1の補助を受け、今年度中に設計し来年度 整備される予定です。（鹿児島市原之園哲哉教育長）「交付金の対象期間である