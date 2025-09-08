山形県舟形町長沢の国道47号で車2台が衝突する交通事故があり、1人が心肺停止になっているとの情報が入りました。 警察によりますと午後5時22分に110番通報があり、事故現場から3人が搬送され、運転手かはわかっていませんが、1人が心肺停止だということです。 衝突したのは軽乗用車と普通乗用車だということです。