○西川ゴム [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.21％にあたる240万株(金額で74億0400万円)を上限に、9月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年9月8日］ 株探ニュース