―高利回り株主還元に脚光、優待内容も魅力の株主優待新設銘柄ピックアップ― 株主優待制度を通じた株主還元の動きが活発だ。9月は3月に次ぐ株主優待の権利確定が多い月で、個人投資家の関心も高まるなか、優待の新設や内容拡充に踏み切る企業が相次いでいる。最近の特徴は、優待利回りの高さに加え、長期保有を条件とする制度が広がっている点だ。短期売買による“優待狙い”の株式取得を抑制し、安定株主を確保す