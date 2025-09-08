東映は8日に公式サイトを通じ、殺陣師・菅原俊夫さんの訃報を伝えた。また、同サイトを通じて俳優の里見浩太朗（88）、北大路欣也（82）がコメントし、故人をしのんだ。東映は公式サイトで「元東映剣会 殺陣師の菅原俊夫氏が、8月31日、老衰のため京都市内自宅にて逝去致しました。享年84歳。葬儀は家族葬として既に執り行いました」と訃報を伝えた。里見と北大路のコメントも掲載され、里見は「長年同じ釜の飯をたべながら