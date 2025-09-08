QUINCAMPOIXの最新楽曲「Get It On」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は、結成当初からライブでも定番曲となっており、QUINCAMPOIXらしさ溢れる踊れるキラーチューン。9月17日に各配信サイトでリリースも決定している。現在Apple Music／Spotifyでは配信予約受付中だ。Director : HIROMU Producer : Shousei Nonaka Production : ZIG ZAG◆◆◆【QUINCAMPOIX コメント】Aloha~ We are QUINCAMPOIX 初ラ