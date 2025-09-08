中島健人が、2ndシングル「IDOLIC」（読み：アイドリック）を10月29日(水)にリリースすることが決定した。今作の表題曲「IDOLIC」は、“IDOL”＋”HOLIC”を掛け合わせた造語をタイトルに用いている。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕