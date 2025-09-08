「ホロライブ」所属のVTuber・雪花ラミィさんが、8日までに自身のYouTubeチャンネルで雑談配信を実施。「ホロライブ」スタッフの春先のどかさんが退職を発表したことを受け、心境を語った。【動画】春先のどかさんの退職を知り心境を明かす雪花ラミィさん（00：23：52ごろ）のどかさんはホロライブプロダクションの運営スタッフの1人で、カバー株式会社に2022年4月入社。「holoAN（ホロアナ）」に所属する新人アナウンサーとし