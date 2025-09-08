女優の當真あみが8日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。透明感あふれる姿に、ファンから「透明感がすごい」「めちゃくちゃ可愛い」と反響が寄せられている。【写真】當真あみ、かわいい制服姿！當真は現在、「カルピス」第14代目CMキャラクターを務めており、この日は白シャツに黒リボンを合わせた制服風の衣装で、カルピスウォーターのグラフィック撮影をした際のオフショットを投稿。「まだまだ暑さ