バレーボール世界選手権バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3で敗れた。主将の石川真佑が、大会のベストアウトサイドヒッターに選出。ネット上のファンからは「凄いの一言でしかない」と歓喜の声が上がっている。3位決定戦でチーム2位の23得点を記録した石川。ガビの愛称で知られるブラジル代表のガブリエラ・ギマラエスと並び、大会のベス