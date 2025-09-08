日本維新の会の吉村洋文代表（50、大阪府知事）が8日、府庁での囲み会見で、同党の守島正氏（44）、斉木武志氏（51）、阿部弘樹氏（63）の衆院議員3人が同日、離党届を提出したことについて「離党というのは、守島議員らしくないと思っています。現在、離党届については預かりの状態。僕自身は撤回をしてもらいたい」と述べた。 【写真】6日に行われた「副首都法案PT」初会合 守島氏もメンバーに名を連ねていた 吉村氏