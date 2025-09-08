ロッテ（東京都新宿区）が「ビックリマンチョコ」シリーズとして、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」を10月21日から東日本で先行発売します。シールは全24種2020年に初登場した「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズの第5弾となる同商品には、公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」をテーマにした描き起こしシール（全24種）を封入。ノーマルシールには、「ビックリマン」な