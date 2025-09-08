関東地方では、局地的に、雷を伴った非常に激しい雨が降っています。埼玉県や東京都などに大雨警報が発表になっており、警戒が必要です。8日の関東地方は、9月とは思えない暑さに加え、秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。現在、埼玉県や東京23区内などに、発達した積乱雲がみられ、局地的に非常に激しい雨が降っています。東京・練馬区に大雨洪水警報が東京、埼玉の一