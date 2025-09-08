プロ野球セ・リーグは7日に阪神が広島を2-0で下し、2年ぶり7回目のリーグ優勝を達成。日付は史上最速9月7日に本拠地の甲子園球場で決めました。阪神OBの赤星憲広さんがその強さについて語りました。赤星さんは阪神の強さについて「主力選手に大きなケガが出なかった」をあげ、「他球団は主力選手にケガ人が出てしまったので、そこが一番大きいかなと思います」と語りました。またチーム防御率2.12(9月7日終了時点)で、12球団トップ