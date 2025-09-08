プロ野球・阪神は前夜にリーグ優勝を果たしました。そんな中、8回に登板した石井大智投手は、この日も無失点で抑え、連続無失点試合数を「48」と継続しています。石井投手はここまでの成績について「想像を超えてる部分と、想像できてる部分もありますけど。数字的にはできすぎちゃってるなっていうところは感じます」とコメント。「運もあると思いますけど」ともしながら「まだまだ自分は伸び代があると思ってるので。そこに向け