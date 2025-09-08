俳優の里見浩太朗（８８）と歌手の天童よしみ（７０）が８日、都内で、ＢＳ１０プレミアム新番組「歌聖へのラブレター」（初回は１０月４日）の初回収録を行い、取材会を開催した。４日に肺炎で死去した歌手の橋幸夫さんを追悼した。同じ昭和という時代を駆け抜けたスターの訃報に際し、里見は「橋君とは直接仕事したことはないけど、一人の大きな歌い手さんが消えた。僕は御三家のあとの二人とも一緒に仕事したことがあるけど