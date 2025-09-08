【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷の豪快先頭打者アーチに菅野も“呆然”リアクションオリオールズの菅野智之投手にとって、ドジャースの大谷翔平投手とのメジャー初対戦はほろ苦い結果に。ボール球をバックスクリーンまで運ばれる衝撃ホームランに、菅野もマウンドで呆然とするしかなかった。2人のMLB移籍後初対戦は、試合開始直後に訪