元SKE48の矢方美紀（33）が8日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。乳がんが発覚した時の仕事について明かした。矢方は18年1月、乳がんと診断。4月に入院・手術を経てラジオ番組収録で仕事復帰した。5〜11月に抗がん剤治療、放射線治療。11月から抗がん剤治療を行い、現在も継続中という。矢方は乳がんと診断された時の仕事について「自分が初めて病気になったの25歳だったんですけど。この後どんな治療があって