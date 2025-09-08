里見浩太朗（88）天童よしみ（70）高橋みなみ（34）が8日、都内で、BS10プレミアム新番組「歌聖へのラブレター〜私しか知らない美空ひばり〜前・後編」（10月4日放送開始、土曜午後7時）収録取材会に出席した。肺炎のため4日、82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんについて、里見は「まだ若い。僕より若いのにね」と惜しんだ。「映像を見て元気になったと思っていたけど…。亡くなられて、1人の大きな歌い手が消えた。一緒に仕事をして