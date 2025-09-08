五泉市で合宿を行った東京農業大学の応援団が、県庁で応援を披露しました。 県職員や市民の前で応援を披露したのは、東京農業大学応援団リーダー部です。先週から五泉市で夏合宿を行っていて、最終日の8日は県庁で両手に大根を持って踊る通称『大根踊り』を披露しました。 さらに、県の特産品『枝豆』にもエールを送りました。 ■東京農大応援団リーダー部 「ふれ！ふれ！枝豆県！ふれ！