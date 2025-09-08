これからの気象情報です。 9日(火)は不安定な空模様で、傘の出番もありそうです。 ◆9月9日(火)の天気 ・上越地方 雲の多い天気で、午後は所々でにわか雨や雷雨となるでしょう。 最高気温は30～31℃で、8日(月)よりやや高くなりそうです。 ・中越地方 沿岸部は日差しが届くところも、午後は雲が厚くなり夜は所々で雨が降るでしょう。 一方、山沿いは日中から雨雲が湧いてカミナリを伴うところもありそうです。