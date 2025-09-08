ファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」が、「ウォーターグラスティント」の限定カラー2種類を2025年9月12日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマート約14,400店にて順次発売する。■秋の限定カラーが登場！「ウォーターグラスティント」から、季節に合わせた初の限定カラー色を発売。“マロングラッセ”コレクションと題し、秋の定番スイーツである「モンブラン」と「マロングラッセ」からインスパイ