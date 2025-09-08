下越を中心に記録的な大雨となりました。8日朝の通勤時間帯、新潟市北区では大雨で道路が冠水し立ち往生する車が相次ぎました。新発田市では、小さな川があふれ土砂を含んだ水が住宅地に流れ込みました。 8日未明から下越を中心に降り続いた雨。村上市高根では24時間の降水量が211mmに達し、9月の観測史上最大を記録。市内では道路に土砂が流出するなどの被害がありました。 8日朝の新潟市北区や東区では、道路の冠水が各地