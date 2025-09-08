歌手の橋幸夫さんが4日に亡くなりました。82歳でした。「潮来笠」や吉永小百合さんとのデュエット曲「いつでも夢を」のほか、「恋のメキシカンロック」などヒット曲を世に送り出しました。橋さんはデビューから3年後の1963年5月、金沢での歌謡ショーの最中に切りつけられる事件に見舞われました。当時の放送原稿と映像です。※原稿は一部表現を修正しています。当時のニュース放送原稿 金沢でのステージ中に…金沢で開かれた歌謡シ