石川が誇る若きスプリンターが世界のトップ選手が集う舞台に向けて決意です。9月13日に東京で開幕する世界陸上のリレーメンバーに選ばれた星稜高校2年の清水空跳選手が大会への意気込みを語りました。清水空跳選手「小柄な体格でも走れるというところ、10秒00を彷彿とさせる走りをしたい」強い決意を述べる星稜高校2年の清水選手は、8日午後、代表チームへの合流を前に、世界陸上に向けた記者会見に臨みました。清水選手は7月に行