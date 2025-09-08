バスケットボールです。新チームとなったB2鹿児島レブナイズは週末、開幕前のプレシーズンゲームに臨みました。6日、B1の越谷に敗れたレブナイズ。7日はB2福岡と対戦しました。（永田莉紗アナウンサー）「ティップオフまで30分を切りました。選手たちがアップを始めています。そして会場に駆け付けたブースターの皆さんは今、応援練習をしています。会場すごい熱気です」今シӦ