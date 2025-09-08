山形県酒田市でけさ、スルメイカの水揚げが行われました。 【写真を見る】不漁だった去年の倍の水揚げ！ 酒田港でスルメイカの水揚げ（山形） 酒田市の酒田港は、スルメイカの水揚げが盛んな場所として知られ、市内の飲食店では新鮮なイカが味わえると観光客にも人気です。 きょう酒田港で水揚げを行なったのは、中型のイカ釣り漁船・第８６若潮丸。 若潮丸は今年６月から石川県の猿山沖や青森県の八戸沖でイカ漁を行い、きの