米菓などを製造する三幸製菓がアルビレックスチアリーダーズとともに、子どもの生活支援を目的にお菓子を配りました。 5日、新潟市東区の地域食堂で三幸製菓とアルビレックスチアリーダーズが子どもたちにお菓子を配布しました。三幸製菓は、商品を通じて『幸せやワクワクを届ける』ことを理念に掲げ、2024年からアルビレックスチアリーダーズと連携して子どもへの食材支援を続けています