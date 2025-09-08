「靴下屋 UPDATE NEWoMan TAKANAWA」イメージナイガイは、「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオと、ルミネが手掛ける史上最大規模の新施設「ニュウマン高輪」に初の共同店舗である「靴下屋 UPDATE」をオープンする。オープニングの目玉として、靴下への「POLO RALPH LAUREN」の刺繍サービス「CREATE YO UR OWN」を期間限定で実施する。靴下のカラーは5色、刺繍のカラーは30色から好きな色を選ぶ