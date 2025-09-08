福山市の芦田川沿いにある「かわまち広場」で自転車どめが盗まれました。7日午後、スポーツ協会の職員が巡回中に自転車どめが2つなくなっていることを確認。ボルトで固定されていましたが、外されていたということです。市は8日、警察に被害届を提出しました。（2025年9月8日放送）