今YouTubeでは、まるで某有名障害物・スポーツ番組のような猫さん動画が話題に……!? ネコのマークでお馴染みのヤマトグループによるYouTubeチャンネル(@yamato_transport)のガチすぎる企画が、多くの人の心をつかんでいます。画像は「ヤマトグループ 公式チャンネル」(@yamato_transport)より引用「ヤマト運輸が本気でネコ用アスレチックを作ったら、クリアできる猫さんはいるのか?」というテーマで始まったこの企画。動画の冒頭