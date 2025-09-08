人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）自分のペースを貫くと吉。今日は落ち着いて過ごせそう。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）内気になると損をするかも。喜怒哀楽をはっきり表現すると◎。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）センスが光る日。買