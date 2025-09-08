石川県の加賀地方を襲った記録的大雨から1か月。大規模な浸水被害に遭った金沢競馬場では7日、中止されていたレースが再開しました。 7日、多くの競馬ファンや親子連れでにぎわった金沢競馬場。「スタートしました」青空の下、颯爽と駆け抜ける競走馬たち。大雨の影響で開催することが叶わなかったレースが、約1か月ぶりに再開しました。 調教師の加藤和義さん。調教師・加藤 和義 さん：「馬はレー