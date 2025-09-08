横浜で誕生し、今年で創業115周年を迎えた有隣堂。そんな有隣堂の社長が、お祝いの一環としてなぜか富士山の登山にチャレンジ!? 公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」(@Yurindo_YouTube)が投稿した動画が、大きな話題を呼んでいます。番組MCのミミズク・R.B.ブッコローに加え、有隣堂社員の阿部さんと渡邉さんがスタジオで見守るなか、画面に登場した人物は、有隣堂代表取締役・社長執行役員の松信健太郎さん。有隣堂