タカラトミーが、ミニカーの「トミカ」を走らせて遊ぶおもちゃを自主回収します。タカラトミーが自主回収するのは、今年7月に発売した「グランドモールトミカビル」です。このおもちゃで遊んでいた3歳の子ども2人が、「らせんエレベーター」部分に指を挟んでケガをする事故が発生したほか、商品に入っているアンケートで、「指を挟んだ」という回答が12件あったということです。今後も同様の事故が発生する可能性があることなどか