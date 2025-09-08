三菱電機は9月8日、同日に開催した執行役会議において、同社従業員を対象としたネクストステージ支援制度特別措置の実施を決議したと発表した。同社は2025年3月期決算において連結売上高・連結営業利益ともに過去最高を更新。2026年3月期 第1四半期も前年同期比増収・増益、売上高・営業利益ともに第1四半期として過去最高を更新している。三菱電機 2026年3月期 第1四半期決算概要○実施の背景同社は、ネクストステージ支援制度