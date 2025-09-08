三菱電機は８日、５３歳以上かつ勤続３年以上の正社員と定年後の再雇用者を対象に希望退職を募集すると発表した。募集人員は定めていないが、同社の従業員約４万２０００人のうち、正社員約８０００人と再雇用者約２０００人が条件に該当するという。三菱電機は２０２６年３月期の最終利益が３期連続で過去最高を見込むなど業績好調だ。ただ、人員構成が高年齢層に偏ってきており、希望退職募集で人員の適正化を図る。募集期