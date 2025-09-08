ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、1袋で15gのたんぱく質を摂れる新商品「プロテインブレッド(カスタード風味)」「プロテインブレッド(チョコ風味)」を9月1日より全国のウエルシア薬局にて販売している。「からだWelcia」「くらしWelcia」は、お客の声から生まれるブランド。数ある意見の中でも、特に多く寄せられてきたのが「低糖質」と「高たんぱく」へのニーズだという。これまでパンでは“低糖質”