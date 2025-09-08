国が認定する地域ブランドGI。日本酒で初めて指定を受けた「GI白山」の20周年を記念して石川県白山市産のコメのみを使った新ブランド「醸す白山」が誕生しました。白山比竎神社でお披露目会が行われ、新しいロゴマークも紹介されました。車多酒造・車多 一成 社長：「この時期だとさんまの刺身とかですね、季節の底引き網漁で出るようなお魚と合わせて楽しんでいただければ」うまみが強く、コクがあり食事に合わせやす